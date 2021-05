Il dottor Galanti è stato condannato a un anno per la morte di Davide Astori

Lo riferisce l’edizione online de La Gazzetta dello Sport: la richiesta del pubblico ministero era di 18 mesi per l’ex consulente sportivo della Fiorentina

Il dottor Giorgio Galanti, ex consulente sportivo della Fiorentina ed ex direttore del Centro di medicina dello sport di Careggi, è stato condannato ad un anno di reclusione per la morte di Davide Astori. Il difensore è scomparso il 4 marzo del 2018. La richiesta del pubblico ministero Antonino Nastasi per Galanti era stata di un anno e mezzo.

Sigfrido Fenyes, avvocato di Galanti, ha commentato così la sentenza a La Gazzetta dello Sport.

Attendiamo con ansia di leggere le motivazioni della sentenza per capire il percorso del giudice e poi per impugnarla. La giustizia ha tre gradi di giudizio, ci rivolgeremo al giudice d’appello. Ho comunicato al mio assistito telefonicamente la sentenza, è rimasto sconcertato. Ritenevamo che vi fossero tutte le condizioni per un proscioglimento, ci sorprende e ci lascia l’amaro in bocca. Adesso lavoreremo per l’appello.