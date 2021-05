Gazzetta: Ronaldo sempre più solo, lo spogliatoio Juve non ha gradito la sua gita a Maranello

La Gazzetta dello Sport scrive che Cristiano Ronaldo è sempre più isolato all’interno della Juventus. I suoi rapporti con i compagni al di fuori degli allenamenti, si “sono ridotti al minimo sindacale“, anche con quelli con cui finora aveva un rapporto più stretto.

Ad aver creato una frattura più marcata è stata la gita del portoghese a Maranello con Elkann e Agnelli.

“I giocatori sono rimasti sorpresi e delusi nel vedere le foto di Cristiano a Maranello con Agnelli ed Elkann. S’aspettavano di trovarlo al campo per il solito lavoro di scarico post partita, invece CR7 ha usufruito di un giorno di riposo straordinario per mantenere fede a un impegno già programmato: andare a comprare una Ferrari. Non ci sarebbe stato niente di strano (capita che i giocatori abbiano permessi speciali) se non fosse avvenuto il giorno dopo la sconfitta più dolorosa della stagione, quella che potrebbe costare alla Juventus la qualificazione alla Champions. Supportato dal club, che non ha avuto da ridire nella sua gita (giudicata invece inopportuna da molti tifosi) ma ormai

praticamente abbandonato dai compagni, che con il passare del tempo hanno cominciato a digerire sempre più a fatica le libertà che gli vengono concesse“.