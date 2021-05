Gazzetta: per Koulibaly e Maksimovic la stagione potrebbe essere finita qui

Nel momento clou della stagione, in piena rincorsa Champions, il Napoli si trova a dover fare a meno di Koulibaly (per infortunio muscolare) e di Maksimovic (per Covid). La Gazzetta dello Sport scrive che per entrambi la stagione potrebbe essere finita qui.

“Il difensore senegalese ha riportato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra e, probabilmente, potrebbe aver chiuso qui la stagione. I tempi di recupero oscillano tra le due o tre settimane e, a questo punto, pare improbabile che Gattuso ne forzi il recupero per l’ultima partita di campionato, contro il Verona, al Maradona. La soglia tra l’allarme e l’emergenza è stata superata, poi, nel primo pomeriggio, quando in sede sono arrivati i responsi dei tamponi fatti ieri mattina alla squadra, dai quali è risultata la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Per il difensore serbo, asintomatico, è scattata subito la quarantena nel proprio domicilio. E come per Koulibaly, anche per lui si può parlare di stagione finita. E con la fine del campionato, terminerà anche la sua esperienza napoletana: a giugno scadrà il contratto con gli azzurri, con Nikola che non ha voluto rinnovare alle condizioni del club e potrà scegliersi la prossima squadra a parametro zero. Una condizione che riguarda, per certi versi, anche Koulibaly: lui, pur avendo an- cora due anni di contratto, è richiesto dai due Manchester e dal Barcellona e, stavolta, l’affare dovrebbe andare in porto, per una cifra che oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro”.