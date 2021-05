Gazzetta: Napoli, è caccia al centrale. Nel mirino c’è Pau Torres del Villareal

Il Napoli starebbe valutando il profilo di Pau Torres, del Villareal. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Su di lui ci sono anche Real Madrid e Manchester United.

“Due rivali insidiose per il Napoli che studia Pau Torres da tempo: con il pass della qualificazione Champions in mano, le manovre azzurre potrebbero avere un’accelerata. Le prossime settimane si annunciano molto intense, non solo per il centrale spagnolo”.