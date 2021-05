Gazzetta: Lotito si fa avanti per Gattuso, il Napoli ha nel mirino Inzaghi. Possibile scambio di panchine?

Nelle ultime ore il patron biancoceleste ha bussato personalmente alla porta del tecnico del Napoli, con cui ha molto feeling. E intanto il rinnovo di Inzaghi non decolla

Lazio e Napoli potrebbero scambiarsi le panchine. È l’ipotesi che avanza la Gazzetta dello Sport.

“La Lazio si è fatta avanti per Gattuso, mentre il Napoli tiene nel mirino Simone insieme a tanti altri. E se i due si scambiassero il posto? È un’opzione da non trascurare nei giorni della roulette che li vede accostati anche alla Juventus, in alternativa ad Allegri e Zidane”.