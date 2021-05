Gazzetta: la Juve accelera per Allegri, Agnelli si muove in prima persona per non farselo scappare

La Gazzetta dello Sport scrive di un’accelerata della Juve per Allegri. Con Agnelli che si è mosso in prima persona.

“Agnelli, che sull’allenatore si sta muovendo in prima persona (con Fabio Paratici sempre più ai margini) non vuole lasciarselo scappare. Per questo a Torino hanno deciso di stringere i tempi. Max è legato da un’amicizia profonda con il presidente e farebbe fatica a dire di no alla sua chiamata. Ecco perché i bianconeri, senza la certezza di poter arrivare a Zidane, vogliono giocare d’anticipo”.