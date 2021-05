Gazzetta: i legali di Spalletti hanno chiesto alcune modifiche al contratto, ma l’accordo è chiuso

Mancano solo la firma e il tweet di ufficializzazione. La presentazione avverrà a inizio settimana in un hotel di Roma

L’arrivo di Spalletti al Napoli è vicinissimo. La Gazzetta dello Sport scrive che i legali del tecnico hanno apportato alcune modifiche al contratto ma che l’accordo è praticamente concluso.

“Gli avvocati di Luciano Spalletti hanno apportato alcune modifiche alla bozza del contratto inviato dai legali del Napoli. Si tratta di dettagli, in ogni modo, che verranno sistemati senza alcun problema. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, a questo punto, che arriverà col solito tweet presidenziale. Sarà comunque una formalità, perché le parti hanno raggiunto l’accordo che dovrà soltanto essere ratificato”.

La presentazione dovrebbe avvenire a inizio della prossima settimana in un hotel di Roma, scrive il quotidiano sportivo. Spalletti guadagnerà 3 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni, con un’opzione per il terzo.