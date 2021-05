Gazzetta: fase di riflessione per il rinnovo di Insigne, ancora nessuna trattativa

Le prossime settimane saranno soltanto dedicate al campo, con il capitano che dovrà distinguersi prima con la maglia del Napoli e poi con la Nazionale

Nelle prossime settimane, probabilmente al termine degli Europei, il Napoli dovrà negoziare il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Al momento non c’è una vera e propria trattativa, le parti sono in fase di riflessione, come riporta La Gazzetta dello Sport.

L’obiettivo del calciatore è soltanto centrare la Champions, mentre per un nuovo accordo se ne parlerà a tempo debito, perché poi sarà fondamentale il suo contributo per la Nazionale.