Gazzetta: Conceiçao al Napoli, pronto biennale da 5 milioni lordi. È scuderia Mendes

I contatti hanno subito un’accelerata questa mattina, dopo il no di Allegri. Manca il via libera del Porto: resta in piedi l’ipotesi Spalletti

Il Corriere dello Sport ha lanciato la notizia che sarà Sergio Conceiçao il nuovo tecnico del Napoli, dopo l’addio di De Laurentiis a Gattuso, ieri sera. La Gazzetta dello Sport scrive che i contatti con l’allenatore del Porto hanno subito un’accelerazione questa mattina, quando è arrivato il no di Massimiliano Allegri. Ma aggiunge anche che resta ancora in piedi l’ipotesi Spalletti.

“Col tecnico del Porto i contatti hanno subito un’accelerazione proprio stamattina, quando il presidente avrà avuto, probabilmente, il no di Massimiliano Allegri. Ma l’ipotesi Luciano Spalletti resta ancora in piedi, perché è vero che Conceiçao ha raggiunto l’accordo col Napoli, ma è pur vero che lui è ancora legato al Porto da un altro anno di contratto e non dovrebbero esserci problemi per avere il via libera”.

La trattativa è iniziata nei giorni scorsi, quando il patron del Napoli

“ha capito che sarebbe stato difficile convincere Allegri. A quel punto, ha provato a sondare le intenzioni di Conceiçao che fa parte della scuderia di Jorge Mendes, l’agente portoghese, col quale De Laurentiis ha sempre avuto un rapporto di amicizia e di grande collaborazione. Mendes ha curato l’uscita di Rino Gattuso e lui stesso curerà l’arrivo del nuovo allenatore. L’accordo pare che sia stato raggiunto per un contratto biennale da 5 milioni lordi. Il tecnico del Porto potrebbe sbarcare a Roma mercoledì mattina, per poi recarsi alla Filmauro per firmare il contratto col Napoli. Soltanto dopo la firma arriverà il tweet ufficiale di De Laurentiis”.