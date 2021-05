Gazzetta: Commisso chiama Gattuso che chiede un progetto ambizioso con Vlahovic leader

Il feeling tra i due sembra essere scattato, se ne riparlerà a fine stagione. Per il tecnico non è un problema di soldi ma di gruppo da rinforzare se non da rifondare

La Gazzetta dello Sport scrive di una telefonata tra il presidente della Fiorentina, Commisso, e il tecnico del Napoli, Rino Gattuso.

Gattuso ha chiesto di riparlarne a fine stagione.

Commisso confida di riuscire a convincere Gattuso.

“Il tecnico ha lasciato intendere di essere disposto a discutere partendo da un progetto di rilancio per una squadra ambiziosa, che punti all’Europa. Insomma non si tratta di un problema di soldi – che in Toscana Rino li ha pure lasciati ai tempi della crisi societaria del Pisa – ma di gruppo da rinforzare se non addirittura rifondare. Ed è logico che un progetto del genere, se a giugno entrerà in una fase operativa, passi per la conferma del centravanti serbo Dusan Vlahovic, classe 2000, esploso in questa stagione con 21 gol in campionato”.