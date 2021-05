Gazzetta: Buffon ha sofferto le tante panchine. E il rapporto con Pirlo non è mai sbocciato

Buffon avrebbe voluto più presenze tra i pali della Juventus, quest’anno. E’ deluso dal poco spazio ricevuto. Ecco perché c’è del rammarico nel suo annuncio relativo all’addio al club bianconero a fine stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Perché il 43enne Buffon si sente ancora giocatore. Sente ancora il “fuoco” dentro, avrebbe voglia di dimostrare con più costanza e più possibilità di essere sempre in grado di fare la differenza . Avrebbe voluto farlo di più in questa seconda annata alla Juve, che invece alla fine probabilmente si chiuderà con le stesse presenze dell’anno scorso, o forse una in meno (ora siamo a 12 contro 15)”.

Anche il rapporto con Pirlo non è mai sbocciato.

“Con Sarri il rapporto era buono, non fu tra quelli a non aver legato con l’ex-Napoli. Con Pirlo era partito sotto i migliori auspici, in virtù di una lunga amicizia cresciuta a Torino e Coverciano. Ma poi il feeling, con i nuovi ruoli, non è mai davvero stato ritrovato: Buffon avrebbe voluto giocare qualche partita in più, e soprattutto qualche partita “pesante” in più, specie dopo la vittoria sul Barcellona. E poi avrebbe voluto sentirsi più coinvolto, all’interno dello spogliatoio. Non è stato così, nonostante sia ormai chiaro che ce ne sarebbe stato bisogno. E allora ecco che spunta quel «togliere il disturbo» nelle spiegazioni dell’addio”.