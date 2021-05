Gattuso a un passo dalla Fiorentina. Biennale a 2 milioni e coinvolgimento nel mercato

Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, Gattuso e la Fiorentina sarebbero ad un passo dalla firma del contratto per la prossima stagione.

“ Rino Gattuso e la Fiorentina sempre più vicini . Con la squadra in cerca della salvezza aritmetica, Commisso ha rotto gli indugi per il nuovo allenatore: l’accordo (biennale) con l’attuale tecnico del Napoli sembra davvero a un passo”.

Il club si era mosso già qualche settimana fa, quando il direttore generale Barone aveva avviato i sondaggi con il tecnico del Napoli,

La Fiorentina allora aveva virato su De Zerbi ma la concorrenza dello Shakhtar è stata più forte.

A convincere Gattuso è stato l’intervento diretto del presidente viola.

“Ma l’intervento del presidente avrebbe convinto Gattuso: la squadra che verrà allestita sarà in linea con le convinzioni tecniche dell’allenatore. Rassicurazioni che avrebbero fatto breccia nel tecnico calabrese che ancor prima dell’ingaggio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro per due stagioni, chiede coinvolgimento e peso specifico nelle scelte del prossimo mercato per allestire una squadra più possibile incline alle sue idee. Da Napoli Gattuso porterebbe volentieri il terzino Hysaj e l’esterno offensivo Politano, ma più che i nomi sono le ambizioni di Commisso ad aver facilitato la (quasi) fumata bianca, anche perché con i fondi pubblici in arrivo per il restyling del Franchi l’americano sarebbe pronto a investire prima sulla squadra. Se dirigenti e avvocati sono già al lavoro per la stesura dei documenti, mancano però ancora le firme. D’altronde la corsa alla Champions League del Napoli impedisce qualsiasi ufficialità”.