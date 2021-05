Fiorentina-Napoli, formazioni: Osimhen e Bakayoko titolari, torna Politano

Le scelte di Gattuso e Iachini per il match delle 12.30 al Franchi. Per gli azzurri l’imperativo è vincere per restare agganciati alla zona Champions

Il Napoli ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo tra circa un’ora contro la Fiorentina. In porta Gattuso conferma Meret. In difesa Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce e Manolas e Rrahmani centrali. In mediana Bakayoko (preferito a Demme) con Fabian. Davanti ci saranno Politano (e non Lozano), Zielinski e Insigne dietro alla punta che è Osimhen.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All: Gattuso

Fiorentina: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All: Iachini