Corsport: Gattuso preferisce Bakayoko e Politano a Demme e Lozano

Gattuso preferisce Bakayoko e Politano. Per il Corriere dello Sport Gattuso giocherà Fiorentina-Napoli senza Demme e Lozano. L’allenatore calabrese preferirebbe puntare su Bakayoko e Politano che alle 12.30 dovrebbero essere schierati titolari nella partita che vale la qualificazione in Champions. In porta, il Corsport dà titolare Ospina. A sinistra confermato Hysaj, con a destra Di Lorenzo.Coppia centrale obbligata: Manolas-Rrahmani. Fabian a fianco di Bakayoko. Davanti, ovviamente Osimhen centravanti.