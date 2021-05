“E verrà un altro inverno”, l’ultimo libro di Massimo Carlotto

Con la sua lingua colloquiale e precisa lo scrittore padovano disegna tutti i pixel di questo front sociologico. Un libro che richiama opere del passato glorioso come quelle dell’ultimo Leonardo Sciascia

Di Massimo Carlotto, 64enne scrittore padovano, abbiamo massima stima e non solo perché è un maestro del noir italiano ed ha inventato la saga de l’Alligatore che è diventata una fiction di buona resa e che come romanzo viene pubblicata dalla raffinata editrice E/0.

Come si evince dalla lettura di “E verrà un altro inverno (pagg. 240, euro 16.50; Nero Rizzoli), il nostro ha fatto il grande salto nella letteratura di spessore.

C’è un microcosmo territoriale che si chiama Valle dove ai pioppi ed alle montagne si è integrata una circumvallazione piena di tir che trasportano materie prime e prodotti finiti degli industriali-maggiorenti che determinano i destini di tutti. Federica Pesenti è una rampolla di questa schiatta e fa un errore: sposa Bruno Manera un uomo di affari di città che ha 15 anni più di lei, ma soprattutto non è come lei. Vengono a vivere in Valle e la donna si accorge che non lo ama più avviando una relazione con Clerici, un ex fiamma della scuola che ora fa il consulente bancario. Questo stato dei fatti innesca una deriva che coinvolge per volontà del bancario belloccio una coppia di balordi locali ed una guardia giurata che si pone come anello di congiunzione a metà tra il legale e non….

La Valle diventa la cartina di tornasole di una progressiva escalation criminale che il maresciallo Piscopo dei CC non vuole vedere: perché ciò che conta e che le cose si risolvano tra paesani. Carlotto con la sua lingua colloquiale e precisa disegna tutti i pixel di questo front sociologico. Tutte le tessere del mosaico vanno a posto: questo libro, come merito narrativo, infatti, richiama opere del passato glorioso della nostra letteratura come “Una storia semplice” dell’ultimo Leonardo Sciascia. Carlotto è un maestro del costume italico.