Diritti d’immagine bloccati anche su Marte, l’accesso ai social personali: le clausole pazze dei contratti di De Laurentiis

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport riporta alcuni dei passaggi più singolari dei contratti che il Napoli sottopone ai suoi tesserati

Si sa che il Napoli ha un modo di stilare i contratti molto particolare con i suoi tesserati. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport ne riprende alcuni, approfittando della contrattazione tra il club e Luciano Spalletti: come ad esempio il fatto che la gestione dei diritti d’immagine sia una prerogativa della società anche al di fuori del pianeta Terra o che il club si riservi di utilizzare i profili social personali per alcune comunicazioni, come svelato un paio di anni fa da Il Fatto Quotidiano. Per non parlare del fatto che siano di oltre 100 pagine.

Inoltre, c’è anche una novità dettata dal periodo: una serie di clausole che tengono conto di eventuali eventi pandemici, dopo l’esperienza coronavirus che ha messo in discussione tanti accordi contrattuali.