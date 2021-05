De Laurentiis: «Grande vittoria! Ma massima concentrazione, perché non è ancora finita»

Al fischio finale di Fiorentina-Napoli, il presidente azzurro esulta su Twitter per la vittoria della squadra di Gattuso

Puntuale, al fischio finale di Fiorentina-Napoli, arriva il tweet del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Il patron esulta per la vittoria per 2-0 al Franchi sulla squadra di Iachini. Ma esorta contemporaneamente la squadra a non perdere la concentrazione perché l’obiettivo della qualificazione in Champion non è ancora raggiunto: manca l’ultima partita. Ma il Napoli va.

Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 16, 2021