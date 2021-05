Dazn trasmetterà la Coppa Italia in Spagna, Germania e Giappone

Lo scrive Calcio e Finanza: oltre alla Serie A in Italia, la piattaforma trasmetterà le coppe nazionali all’estero

La piattaforma Dazn, che già si era aggiudicata i diritti per la Serie A per il prossimo triennio, ha ottenuto anche il pacchetto per trasmettere all’estero la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Germania, Austria, Giappone e Spagna.

Lo riporta Calcio e Finanza, in un articolo in cui sono elencate tutte le assegnazioni all’estero delle due competizioni.