Damascelli: inaccettabile che la Uefa non abbia pensato al minuto di silenzio per ricordare l’Heysel

Su Il Giornale. Fu una tragedia totalmente dell’Uefa, avrebbe dovuto essere ricordata nella finale di Champions. Scioccante che non sia stato così

Su Il Giornale, Tony Damascelli critica la Uefa per non aver deciso di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’Heysel, ieri, in occasione della finale di Champions League. Ricorreva l’anniversario della tragedia, “una tragedia totalmente dell’Uefa”

“Post scriptum: Ceferin parla di famiglia Uefa. Ieri ricorreva l’anniversario dell’Heysel, una tragedia totalmente dell’Uefa. Sarebbe stato doveroso un minuto di silenzio (le squadre prima del fischio d’inizio si sono messe in ginocchio contro il razzismo per ricordare George Floyd, l’afroamericano assassinato dalla polizia un anno fa) per quella notte di morte. Lei non ci ha pensato. Questo è scioccante e inaccettabile”.