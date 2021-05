Dagospia: Juventus, trovato l’accordo per l’addio di Ronaldo. Andrà via anche Agnelli

È la nuova Juve di Elkann. Pirlo non dovrebbe essere confermato: in pole Inzaghi e Allegri. Con Agnelli (non subito) andranno via Paratici e Nedved

Dagospia pubblica un report informato su casa Juventus, soprattutto sulla sempre crescente influenza di John Elkann.

John Elkann rivolge lo sguardo anche alla Continassa, in casa Juventus. Il primo argomento di scontro con il cugino Andrea Agnelli è la permanenza di Pirlo: Yaki lo vuole silurare, Andrea prova a difenderlo (avendolo scelto personalmente ed essendo suo grande amico). Le chance dell’ex centrocampista di restare in sella sono molto basse: per la successione in pole Simone Inzaghi e Max Allegri.

Il lato tecnico che riguarda i bianconeri è marginale: il vero bubbone è economico. L’obiettivo del nuovo corso sarà risanare i conti, poi si penserà ai risultati. Ecco perché Cristiano Ronaldo dirà addio alla Juventus: trovato l’accordo per la chiusura anticipata del contratto che pesa sulle casse per 31 milioni netti l’anno. E ci sono altri sei giocatori che hanno preparato la valigia…

Si infittiscono anche le voci sul futuro cambio di dirigenza. Andrea Agnelli è destinato (non subito) a lasciare il testimone: al suo posto, come presidente, arriverà il cugino Alessandro Nasi, compagno di Alena Seredova (chissà che non sia stata questa la ragione a spingere Gigi Buffon a salutare i bianconeri: ritrovarsi la ex come “presidentessa” sarebbe stato piuttosto sgradevole…). Con l’uscita di Agnelli, possono svuotare l’ufficio anche il direttore dell’area tecnica, Paratici, e il vicepresidente Pavel Nedved. Con Nasi presidente arriverà un Amministratore delegato che nessuno si aspetta…