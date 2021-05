CorSport: Superlega, la Juve resta ferma sulle sue idee ma non farà causa alle 9 fuoriuscite 

La Juventus resta ferma sulle sue posizioni, in merito alla Superlega. Il Corriere dello Sport scrive:

“La Juve resta in silenzio ma non cambia posizione. Non c’è stata alcune reazione ufficiale dalla Continassa dopo che la Uefa ha reintegrato i nove club che in un primo momento avevano aderito alla Superlega e che successivamente hanno fatto marcia indietro, deferendo invece agli organi disciplinari i restanti tre che non si sono dissociati. La società bianconera, appunto, insieme a Real Madrid e Barcellona”.