Corsport: stasera nel Napoli rientrano Bakayoko e Lozano (fuori Demme e Politano)

Contro l’Udinese fuori il tedesco, in porta ci sarà Ospina. Ovviamente in attacca Osimhen preferito a Mertens

Nel Napoli rientrano Bakayoko e Lozano.

Per il Corriere dello Sport questa sera contro l’Udinese Gattuso manderà in campo Bakayoko (autore all’andata del gol vittoria al 90esimo) e Lozano. Fuori Demme – che in questo periodo sta giocando molto bene, anche a La Spezia lo ha confermato – e Politano che alcuni vorrebbero, non senza esagerazione, in Nazionale. Al centro della difesa forzatamente confermata la coppia Manolas-Rrahmani: Koulibaly è alle prese con l’ennesimo infortunio muscolare della stagione del Napoli e Maksimovic ha il Covid. Hysaj nuovamente a sinistra e al centro dell’attacco ovviamente Osimhen preferito al fuori forma nonché acciaccato Mertens. In porta Ospina.