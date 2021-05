CorSport: sono bastati tre minuti per capire l’enormità del talento del Napoli

Due partite e nove gol. Quattro allo Spezia e cinque all’Udinese. Il Corriere dello Sport scrive:

“Se per caso ci fossero stati ancora dubbi sulla enormità del talento di cui il Napoli è in possesso, sono bastati tre minuti per farsene una ragione e rassegnarsi, per stropicciarsi gli occhi e mettere tutt’assieme, nelle sfide della partita, una serie di capolavori tecnici che da soli sono sufficienti a ricordare cosa si nasconda in questa squadra”.