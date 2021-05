CorSport: rimborsi gonfiati, qualcuno fra i tre arbitri e i 4 assistenti potrebbe dimettersi 

In questo modo si solleverebbero da un giudizio dell’Aia, a cui lunedì la Procura Figc trasmetterà l’incartamento e da una ulteriore esposizione mediatica

Il Corriere dello Sport torna sull’inchiesta relativa ai rimborsi gonfiati dagli arbitri. Ricordiamo che, ad essere coinvolti, sono Pasqua, La Penna e Robilotta, oltre a quattro assistenti, tutti sospesi in via cautelativa. Facevano la cresta anche sui parcheggi, come ha rivelato Il Tempo pubblicando le carte dell’indagine.

Questa è la settimana decisiva, scrive il quotidiano sportivo. Lunedì la Procura Figc trasferirà l’incartamento alla procura arbitrale e sarà a quel punto la giustizia dell’Aia a giudicare i sette implicati nell’inchiesta. Ma prima di allora, qualcuno tra loro potrebbe dimettersi.

“Spetterà al procuratore D’Onofrio rinviare alla Disciplinare AIA le sette persone coinvolte, il rischio è il ritiro della tessera. Per questo potrebbe esserci una ipotesi clamorosa: qualcuno potrebbe rassegnare le dimissioni, sollevando se stesso da un giudizio grave e l’AIA da una ulteriore esposizione mediatica. Lunedì i faldoni arriveranno all’AIA, per giovedì D’Onofro ha convocato tutti nella sua Procura, poi scatteranno i deferimenti”.