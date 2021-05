CorSport: Napoli, sondaggio per Arambarri. De Paul già chiesto all’Udinese

Il club partenopeo si muove per rinforzare il centrocampo. C’è anche Zaccagni, in stand-by da gennaio

A centrocampo i primi nomi gettonati per il mercato del Napoli, scrive il Corriere dello Sport, sono quelli di Rodrigo De Paul dell’Udinese e Mattia Zaccagni, domenica ospite al Maradona con il Verona e ormai in stand-by da gennaio (dopo un affondo deciso). Ma non solo.

“In Spagna raccontano che il Napoli avrebbe chiesto informazioni sul centrocampista uruguaiano del Getafe e della Celeste, Mauro Arambarri (25 anni)”.

E poi c’è Rodrigo De Paul, che il Napoli ha già chiesto all’Udinese, come dichiarato dal vicepresidente Campoccia qualche settimana fa.