CorSport: Inzaghi-Lazio, divorzio probabile. Lotito valuta i profili di Gattuso e Mihajlovic

Il rinnovo di Inzaghi con la Lazio sembra allontanarsi. Il Corriere dello Sport scrive:

Prima di mettere un punto alla gestione Inzaghi, Lotito proverà ad offrirgli di nuovo il prolungamento.

“Simone, se non avrà di meglio a cui guardare, dovrà valutare l’offerta della Lazio. Il contratto economico scenderà dai 2,5 più bonus proposti tre mesi fa (su cui non aveva risposto) a 2 netti più bonus, visto il declassamento in Europa League e le ristrettezze finanziarie che riguardano l’intero calcio italiano”.