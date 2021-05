CorSport: Inter, Zhang chiede il taglio degli stipendi, ma i calciatori dicono no

Lo spogliatoio è compatto: non c’è disponibilità a rinunciare né alle mensilità né al premio scudetto inserito nei rispettivi contratti

Zhang ha chiesto ai dirigenti dell’Inter di rinunciare ai bonus e ha intenzione di chiedere alla squadra il taglio degli stipendi. Ma prima ancora di arrivare ad un incontro con i calciatori, lo spogliatoio è già deciso a fare muro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Zhang avrebbe voluto parlare ai calciatori lunedì, ma dopo la riunione con i dirigenti, evidentemente le voci hanno raggiunto in fretta lo spogliatoio.

“La sostanza, comunque, è che da parte dei giocatori non c’è disponibilità a rinunciare ad alcunché: né a mensilità dello stipendio, né al premio scudetto, inserito nei rispettivi contratti, visto che non c’è stata trattativa per uno collettivo”.