Corsport: il secondo tempo del Napoli è in nove dietro la linea della palla e preghiera a Osimhen

Il secondo tempo del Napoli. Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, analizza Napoli-Cagliari 1-1, soprattutto il secondo tempo quando Gattuso si è lasciato sopraffare dall’ansia e dalla paura.

Il Napoli sceglie di complicarsi ulteriormente la vita, quasi volesse riempirla di pathos, e si butta via: in un secondo tempo carico di ansia (…) l’unica soluzione per provare a non bruciare quei cinquanta milioni di euro che pioverebbero con la Champions è la difesa, nove uomini dietro la linea della palla, e poi una preghiera a Osimhen. Ma il cero (…) il Napoli dovrebbe accenderlo a Meret.