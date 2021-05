CorSport: Gattuso ha chiesto a Insigne di seguirlo in caso di mancato rinnovo col Napoli

Il tecnico è molto legato al capitano, in scadenza di contratto. Ma il futuro di Rino è tutto da scrivere, “è tornato da Firenze contrariato”

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Rino Gattuso, ormai in procinto di lasciare Napoli, avrebbe chiesto a Lorenzo Insigne di seguirlo nella sua nuova avventura futura.

“Gattuso, distante quattro giorni dal suo addio al Napoli, ha chiesto a Insigne di seguirlo nel caso in cui non dovesse rinnovare il contratto con la squadra della sua vita e della sua città”.

Non si sa ancora, però, dove, visto che il futuro di Gattuso non sembra essere alla Fiorentina, come fino a qualche giorno fa.

“Il futuro di Rino rientrato da Firenze piuttosto contrariato per tutta una serie di circostanze ambientali che lui, promesso sposo della Fiorentina, non avrebbe immaginato di vivere, non è ancora deciso”.

La volontà di continuare a lavorare con il capitano, però, c’è. Insigne, tra l’altro, è in scadenza di contratto e il rinnovo è ancora tutto da scrivere.

“Se le cose tra il capitano e il club azzurro non dovessero andare per il meglio, e se dunque decidessero di comune accordo di separarsi, è quasi ovvio che l’allenatore farebbe di tutto per portare con sé il suo pupillo”.