Gattuso dice no alla Fiorentina, non ha gradito le parole di Commisso e il clima ostile di Firenze

Lo scrive Firenzeviola.it. Il tecnico è rimasto perplesso dalla polemica scatenata dal patron viola e da insulti e offese di dirigenti e giocatori durante il match

Secondo quanto scrive Firenzeviola.it, Rino Gattuso avrebbe rifiutato l’offerta della Fiorentina.

“Gattuso ha detto no alla Fiorentina. L’allenatore ha telefonato al direttore sportivo Pradè per dire he non se la sentiva più di accettare la proposta viola e che le due strade si dividono per sempre. Oggi chiamerà Joe Barone per dirgli più o meno le stesso cose”.

Il tecnico partenopeo non avrebbe gradito le dichiarazioni del presidente Commisso in conferenza stampa e l’ambiente ostile di Firenze.

“La prima è la conferenza stampa di Rocco Commisso di venerdì scorso che ha lasciato perplesso l’allenatore del Napoli per i toni e per le polemiche che ha scatenato. Lui ama lavorare a testa bassa, non gli piacciono certe situazioni e una guerra del genere lo turberebbe ancora prima di cominciare. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quello che è successo domenica prima, durante e dopo la partita del Franchi. Gattuso, che aveva già raggiunto un’intesa di massima con Rocco Commisso e i dirigenti viola, pensava di trovare un ambiente normale, non tappeti rossi ma nemmeno la freddezza che ha incontrato da parte di tutti e poi, d’improvviso, un clima assolutamente ostile che sarebbe arrivato anche a offese, minacce, parole pesanti. Una roba inspiegabile per l’allenatore che fra pochi giorni avrebbe dovuto diventare viola”.

In particolare,

“l’allenatore sarebbe allibito dal comportamento di alcuni dirigenti e giocatori con i quali pensava di lavorare dopo qualche settimana. Secondo lui sono volati insulti e offese inaccettabili, un clima che non avrebbe mai voluto vedere e lo hanno fatto decidere”.

Ieri mattina, continua il portale, Gattuso ha convocato

“una riunione d’urgenza con tutto il suo staff per decidere il da farsi. Dopo una giornata di riflessione nella tarda serata è arrivato il no, il gran rifiuto comunicato direttamente a Pradè. Forse anche per questo è stata convocata la riunione al vertice societario, per capire che strada intraprendere”.