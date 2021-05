CorSport: bravo De Laurentiis a prendere Spalletti, ha fatto ciò che andava fatto

Sul Corriere dello Sport, Giancarlo Dotto elogia la scelta fatta da De Laurentiis per la panchina del Napoli.

Nella carriera del tecnico

Dotto accenna ai dubbi di tanti sul rapporto che Spalletti avrà con Insigne. Il tecnico, del resto, è famoso per aver fatto la guerra a Icardi e Totti.

E incita a dimenticare lo Spalletti visto nella serie su Totti.

“Una cosa: se avete visto la serie su Totti scordatevela in fretta. Quello non è Spalletti, ma una sua comoda caricatura”.

Dotto lo descrive come

Sono due anni che aspetta il momento di tornare, ora lo ha avuto.

Napoli potrebbe essere il suo grande risarcimento.

E conclude:

“Bravo come pochi a rianimare piazze ammosciate da passaggi a vuoto, nel caso di Napoli i vedovi di Gattuso e quelli di una Champions imperdonabilmente mancata, Luciano occuperà Castel Volturno, come ha occupato Appiano Gentile, Trigoria, i ghiacci di San Pietroburgo (dove ancora lo amano e lo ricordano per la folle corsa a torso nudo sotto la neve il giorno dello scudetto) con i suoi uomini, la sua adrenalina e la passione che non lascia scampo ad alibi, bluff o debolezze. Poco, ma sicuro”.