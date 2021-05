CorSport: Adl ha sondato mezza Europa, anche Nagelsmann, l’unico a cui non si è rivolto è Sarri

Il Corriere dello Sport fa il punto sui sondaggi portati avanti da Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Il presidente azzurro ha virtualmente attraversato mezza Europa, scrive. È arrivato persino ad un sondaggio per Nagelsmann.

“Dopo aver virtualmente attraversato mezza Europa – in una migrazione calcistica che ha toccato la Francia per Galtier e Garcia, il Portogallo per Conceiçao, pure la Germania qualche mese fa per Nagelsmann – ed essersi guardato intorno tra Livorno e Certaldo, a quel giramondo di Aurelio De Laurentiis non sembra sia mai venuta (seriamente) la voglia di imboccare l’autostrada ed uscire a Figline Valdarno, per ricostruire plasticamente la Grande Bellezza in un restyling calcistico ricco di contenuti emozionali”.