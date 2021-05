Cormezz: secondo la logica dei numeri De Laurentiis dovrebbe ripensarci su Gattuso

Ha sorpreso l’incipit de tweet del presidente De Laurentiis al termine della gara di ieri contro lo Spezia. Quel “Bravo Gattuso” lascia pensare,scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno che ci possa essere un qualche ripensamento da parte del presidente sul futuro della panchina del Napoli. Un ripensamento che potrebbe essere basato sulla logica dei numeri

quattordici punti in più rispetto allo scorso anno; bottino gol aumentato di ventidue e quota 100 vicina, e anche rispetto ai gol presi, la squadra viaggia a meno otto; la logica delle prestazioni in condizioni non favorevoli: la squadra nel mare in tempesta ha recuperato gioco, sta sfruttando tutto il potenziale a disposizione e per larghi tratti ha ritrovato anche la bellezza di sarriana memoria che sembrava perduta; infine la logica del sentimento (e non sembri un ossimoro): la chimica, l’empatia tra gruppo e allenatore è stata determinante per la svolta, al punto che sono gli stessi giocatori a chiedere la riconferma di Gattuso.