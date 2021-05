Cormez: Ospina alle prese con la lombalgia, forse rientrerà contro lo Spezia

Il portiere ha superato la distrazione muscolare, ma non potrà riaggregarsi al gruppo prima della prossima settimana

Non ci sarà David Ospina, tra i pali del Napoli, domani, contro il Cagliari. Il portiere ha risolto la distrazione muscolare che lo aveva messo fuori uso, ma adesso è alle prese con la lombalgia. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“L’obiettivo dello staff medico era recuperarlo per la gara contro il Cagliari ma probabilmente bisognerà arrendersi. La distrazione muscolare è superata ma c’è un altro problema che ha impedito il recupero del «Patron» (il soprannome scelto da Gattuso e dallo spogliatoio): una fastidiosa lombalgia, problema che ha determinato l’esclusione di Fabian Ruiz dalla formazione titolare contro il Torino. Col Cagliari ci sarà ancora Meret che, eserciterà così il sorpasso su Ospina nella strategia dell’alternanza. Visto l’equilibrio spiccato nelle presenze di entrambi, la

strategia dell’alternanza rappresenta un’anomalia. Ospina punta a tornare in campo contro lo Spezia, spera di rientrare in gruppo la prossima settimana”.