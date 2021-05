Cormez: De Laurentiis spinge con l’Inter per far liberare Spalletti prima del 30 giugno

Affinché possa essere ufficializzato l’arrivo di Luciano Spalletti al Napoli è necessario il benestare dell’Inter. Il tecnico è legato da contratto con il club nerazzurro fino a fine giugno, occorre la deroga di Zhang. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che lo stesso presidente De Laurentiis sta lavorando in prima persona per premere affinché arrivi la liberatoria.

“Per l’ufficialità e la presentazione, oltre all’intesa globale sulla contrattualistica, serve una deroga dall’Inter perché Spalletti è sotto contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno. Le parti sono al lavoro per trovare la mediazione, Spalletti da tesserato ha diritto al premio scudetto, sotto il profilo burocratico è fondamentale che l’Inter lo liberi per poter formalmente avviare la sua nuova esperienza napoletana. De Laurentiis spinge in tal senso“.