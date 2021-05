Corbo: Mendes ha fatto il nome di Gattuso alla Juventus, per dare l’allenatore giusto a Ronaldo

Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica Napoli commenta il giorno dopo, il tweet del presidente De Laurentiis che saluta Gattuso, ricordando il ruolo fondamentale di Jorge Mendes in questa storia

Mendes è entrato più volte in questa vicenda ed è stato lui un mese fa a fermare De Laurentiis, che un tweet elogiava Gattuso protagonista di impreviste vittorie. Gli spiegò che il suo cliente avrebbe di certo lasciato il Napoli. Ed è stato ancora lui a guidare Gattuso, calabrese di Corigliano nella ricerca di un altro club. Ma anche a troncare i contatti con Rocco Comisso, italo-americano di Marina di Gioiosa Jonica, presidente della Fiorentina. Mendes ha fatto il nome di Gattuso anche alla Juventus, niente più di un nome, per dare un allenatore giusto al suo cliente e socio Ronaldo, per poi aprire un contatto anche con la Lazio.