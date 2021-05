Compagnoni: “Il Napoli si è condannato con le proprie mani all’Europa League”

“Il Napoli cercava la scintilla e l’ha accesa solo con Amir Rrahmani. Non ha giocato una buona partita e, con il pareggio odierno, ha perso l’occasione di andare in Champions League, condannandosi con le proprie mani a partecipare all’Europa League. Molto bene la coppia centrale formata da Kostas Manolas ed Amir Rrahmani. Fabian Ruiz ha sbagliato troppi palloni: un problema di testa, evidentemente, più che di abilità tecnica. Serviva la giusta concentrazione per tutto l’arco di una partita così importante. Napoli meno contratto dopo il gol di Amir Rrahmani, migliore in campo per la squadra di Gattuso. Elseid Hysaj si è fatto poi sorprendere da Davide Faraoni”.