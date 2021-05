Cadena Ser: Il Real Madrid pensa ad Ancelotti per sostituire Zidane

Secondo quanto riporta Cadena Ser, il Real Madrid starebbe valutando il ritorno di Carlo Ancelotti in panchina, al posto di Zinedine Zidane. Il portale parla di

“contatti sono iniziati quattro giorni fa. L’Everton è alla ricerca di un allenatore nel caso in cui sia necessario un sostituto e, anche se non è un candidato chiuso, è un’opzione che è molto apprezzata in questo momento negli uffici di Valdebebas. Dopo che Allegri ha deciso di non aspettare la squadra bianconera e firmare per la Juventus, le opzioni sul tavolo, oltre ad Ancelotti, sono quelle di Raúl e Antonio Conte”.