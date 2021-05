Buffon: “Se continuerò a giocare, lo farò all’estero”

L’ormai ex portiere della Juve a GQ: “Al mio procuratore ho detto di non guardare nel nord Europa perché non è uno dei miei desideri”

Gianluigi Buffon, ormai ex portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista a GQ in cui ha parlato del suo futuro.

Se voglio continuare a progredire come uomo devo cercare di fare un altro tipo di esperienza che non sia in Italia, perché già solo l’idea di imparare un’altra lingua, venire a contatto con altra gente e superare difficoltà di qualunque tipo, sono tutti step che ti danno tanta sicurezza. E io sento che sto bene quando capisco che faccio qualcosa per migliorarmi come persona e non solo come calciatore.

Al mio procuratore ho detto di non guardare nel nord Europa perché non è uno dei miei desideri. È qualcosa che escludo a priori.