Bargiggia: «Via Pirlo dalla Juventus, Agnelli vuole annunciare Allegri giovedì»

Su Twitter: «Vorrebbe annunciarlo giovedì all’assemblea Exor. Ancora niente di ufficiale ma la direzione è questa»

Allegri torna alla Juventus. La Champions ti cambia la vita. E così il pareggio tra Napoli e Verona fa sfumare Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra e lo dirotta su quella bianconera. Lo scrive Paolo Bargiggia su Twitter:

A @Pirlo_official potrebbe non bastare l’ingresso in @ChampionsLeague per restare alla @juventusfc. @andagn vorrebbe chiudere Allegri e annunciarlo giovedì all’assemblea Exor. Ancora niente di ufficiale ma la direzione è questa se non ci saranno sorprese entro giovedì.

