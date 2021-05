Bargiggia: «Mertens? Resterà, ma il Napoli avvierà una trattativa per ridurre l’ingaggio»

A 1 Station Radio: «D’Ambrosio? E’ stimato da Spalletti, ma la pista non è calda. Il rinnovo di Insigne? A 4,5 milioni non è possibile, la società chiederà una riduzione»

Il giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Il Sogno Nel Cuore’, su 1 Station Radio. Il tema sono le trattative di mercato del Napoli.

Su Mertens:

«Resterà, ma la dirigenza partenopea dovrà ridurre gli ingaggi come detto. Avvieranno trattative personali per chiedere ciò ai calciatori, come hanno fatto Inter e Juventus».