Addio a Burgnich l’uomo che vinse tutto ma non raggiunse Pelé

“Sarti, Burgnich, Facchetti…” non c’è più. Icona dell’Inter di Herrera e della Nazionale. Segnò nel celebre Italia-Germania 4-3. Giocò nel Napoli di Vinicio

Dei tre nomi più cantilenati della storia del calcio italiano – “Sarti, Burgnich, Facchetti…” – era rimasto lui: Tarcisio Burgnich. La formazione più citata d’Italia, anche in “Ecce bombo” di Nanni Moretti. La “roccia”, come lo chiamava Armando Picchi, è morto nella notte, a 82 anni. Un’icona, come si dice adesso.

Libero, terzino, stopper. Il difensore, Burgnich. Legato all’Inter di Herrera, con cui ha vinto tutto: quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Dodici anni in tutto. A Napoli fu giocatore fondamentale nella squadra di Vinicio che sfiorò lo scudetto. A Napoli vinse una Coppa Italia e una Coppa di lega italo-inglese nel 1975-76. Conquistò anche uno scudetto con la Juve nel 1960-61, prima di andare a Milano.

La SSC Napoli esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Tarcisio Burgnich. ‘La Roccia’ fu indimenticato protagonista con la maglia azzurra negli anni ‘70. pic.twitter.com/vtFSN9IZbA — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 26, 2021

Ma per tutti Burgnich è quello ritratto nella foto del volo inarrivabile di Pelé, il gol del Brasile nella finale del Mondiale del 1970.