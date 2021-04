«Vi ho deluso, sorry», il videomessaggio “umiliante” del proprietario del Liverpool

Il mea culpa di John W. Henry, che si rivolge ai tifosi a Klopp e alla squadra prendendosi tutta la responsabilità per “il disagio arrecato”

Il principale proprietario del Liverpool, John W. Henry, ha pubblicato stamattina un videomessaggio di scuse che la stampa inglese definisce “umilianti”. Si rivolge ai sostenitori del club e allo staff, scusandosi per aver sostenuto la ribellione della Superlega. Henry si è assunto la responsabilità esclusiva degli eventi catastrofici che sono seguiti l’annuncio e il naufragio della nuova competizione.

“Voglio scusarmi con tutti i tifosi, e i tifosi del Liverpool in particolare, per il disagio che ho causato nelle ultime 48 ore”, ha detto Henry.

“Va da sé, ma va detto che il progetto presentato non sarebbe mai durato senza il supporto dei tifosi. Nessuno la pensava diversamente in Inghilterra. In queste 48 ore siete stato molto chiaro. Vi abbiamo ascoltato. Vi ho ascoltato”.

“Voglio scusarmi con Jürgen, Billy, i giocatori e tutti coloro che lavorano duramente al Liverpool per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Non hanno assolutamente alcuna responsabilità per questa storia. Erano i più sconvolti, e ingiustamente. Questo è ciò che fa più male. Amano il vostro club e lavorano per rendervi orgogliosi ogni singolo giorno”.

John W Henry’s message to Liverpool supporters. pic.twitter.com/pHW3RbOcKu — Liverpool FC (@LFC) April 21, 2021

“So che l’intero team del Liverpool ha l’esperienza, la leadership e la passione necessarie per ricostruire la fiducia e aiutarci ad andare avanti. Più di dieci anni fa abbiamo sognato quello che sognavate voi. E abbiamo lavorato duramente per migliorare il vostro club. Il nostro lavoro non è finito. E spero che capirete che anche quando commettiamo errori, stiamo cercando di lavorare nel migliore interesse del vostro club. In questo sforzo vi ho deluso“.

“Ancora una volta, mi dispiace e solo io sono responsabile della negatività inutile portata avanti negli ultimi due giorni. È qualcosa che non dimenticherò. E mostra il potere che i tifosi hanno oggi e giustamente continueranno ad avere. Se c’è una cosa che questa orribile pandemia ha mostrato chiaramente, è quanto siano cruciali i tifosi per il nostro sport e per ogni sport. Viene mostrato in ogni stadio vuoto. È stato un anno incredibilmente difficile per tutti noi. È importante che la famiglia calcistica del Liverpool rimanga intatta”.