Sconcerti: «Spalletti al Napoli? Sarà importante la squadra che avrà a disposizione»

A TMW Radio: «E’ un ottimo allenatore. Ha gestito situazioni difficili in piazze difficili. Osimhen? Ancora non mi entusiasma. E’ molto giovane e si vede»

L’editorialista del Corriere della Sera e direttore di Tuttomercatoweb.com, Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio. Il tema è Torino-Napoli, partita in programma stasera.

“Il Torino ha due partite in meno, non facili ma sono occasioni. Credo sia una delle poche partite vere rimaste, perché entrambe hanno molto da perdere. Entrambe hanno bisogno di vincere”.

Sulla sfida Belotti-Osimhen:

“Io prenderei sempre Belotti. Osimhen ancora non mi entusiasma. E’ molto giovane e si vede. I gol riesce a farli, ha ancora molte possibilità di crescere. Ma in questo momento credo debba ancora trovare una posizione definitiva in campo”.