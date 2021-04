Rummenigge: «Superlega? Cercano di risolvere il problema aumentando i ricavi, ma la soluzione è ridurre i costi»

Come anticipato ieri la SuperLega non è certo la soluzione giusta, ma neanche le fratture che si sono create giovano al mondo del calcio

Rummenigge, parla anche di Agnelli ovviamente e spiega di aver provato a parlare con lui senza successo per capire le sue motivazioni prima di criticarlo

La SuperLega non è la soluzione spiega

«La soluzione è ridurre i costi. Con la Superlega i club cercano di risolvere il problema dei debiti, peggiorati con la pandemia. Ma la strada non può essere quella di incassare sempre di più e pagare sempre di più giocatori e agenti. Dobbiamo ridurre un po’ le cose, non metterne altre sul tavolo. Abbiamo esagerato con le spese: tutti, nessuno escluso. È il momento di fare un calcio meno arrogante.

L’incasso di cui parlano per la Superlega sembra enorme, ma non so se alla lunga i problemi saranno risolti. Io non ci credo. Non si può incassare sempre di più per compensare le spese».