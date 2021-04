Repubblica: il cluster in Nazionale (siamo a 27) dopo l’incontro con le ginnaste azzurre a Sofia

Repubblica prova a fare chiarezza sulle origini del cluster che ha colpito la Nazionale italiana di calcio (De Rossi è stato ricoverato allo Spallanzani per una polmonite bilaterale). Sono ormai 27 i contagiati.

In Federcalcio tanti si stanno chiedendo cosa sia successo. La convinzione diffusa è che l’argine si sia rotto a Sofia, in Bulgaria, tappa intermedia tra la trasferta di Parma e quella il Lituania, a Vilnius. Proprio a Sofia gli azzurri avevano incrociato le azzurre della ginnastica scattando foto con loro nella hall dell’hotel: nessuna delle ragazze s’è però infettata. La reazione a catena di positività tra staff e giocatori parte 2-3 giorni dopo, in tempi compatibili con quelli delle varianti. Indagini interne non saranno aperte. L’esperienza però certifica che il protocollo sanitario attuale è inefficace di fronte al virus.