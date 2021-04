Persino Fontana rimprovera De Luca: «La Lombardia vaccina per età, e non ha mai sgarrato in niente»

Il dibattito tra i governatori sulle isole Covid-free è ormai esploso. Il campione del modello lombardo vince tutto: “Noi rispettiamo sempre le indicazioni del governo”

Il dibattito interregionale sul piano vaccinale è definitivamente esploso: non si tengono più i governatori, fanno a chi la spara più grossa. Nel giorno in cui Vincenzo De Luca incassa il “no” del Commissario Figliuolo alle “isole Covid-free” (qualsiasi cosa significhi) e rilancia alzo zero con la solita sobrietà

“La Campania lavorerà per avere le isole Covid Free. La Campania andrà avanti e non chiederà l’autorizzazione a nessuno, né a Roma né a Bruxelles né alle Nazioni unite“

registriamo il vincitore assoluto: Attilio Fontana.

Proprio lui, l’ineffabile Presidente della Lombardia, quello della premiata ditta Fontana&Gallera che tanti successi ha mietuto nella gestione della pandemia nella propria Regione, che non riuscendo a trattenersi dal commentare la polemica (innescata per primo dal governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini) sale sul pulpito e ammonisce:

“Noi rispettiamo sempre le indicazioni che ci vengano date, non abbiamo mai sgarrato in niente. Credo che seguire l’età sia importante”.

Standing ovation.