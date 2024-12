Slot è infelice nonostante la Champions perfetta del Liverpool e il dominio della Premier (Guardian)

L’allenatore ammette: «La prestazione di ieri non mi è piaciuta. Siamo stati poco aggressivi e il Girona meritava di più». Intanto è la prima squadra ad andare agli Ottavi diretti

Il Liverpool sta disputando una stagione clamorosa sotto la guida di Arne Slot. Sei vittorie e cinque clean sheet, un cinismo straordinario e (di nuovo) una ritrovata incidenza di Momo Salah, tra i giocatori migliori al mondo nel suo ruolo – ma ne parlano in pochi -. Va detto che i meriti vanno condivisi anche con la difesa: Alisson è stato incredibile in Spagna e ha letteralmente permesso alla squadra di poter vincere anche con una sola rete (su rigore). I Reds sono matematicamente i primi qualificati della storia della nuova Champions agli Ottavi di finale diretti, che si giocheranno tra due mesi e oltre.

Slot: «Mi rende felice solo il risultato ultimamente»

Eppure, nonostante questi risultati quasi perfetti, Slot non sembra entusiasta. Scrive così a riguardo il The Guardian:

“Sebbene il record sia perfetto, la prestazione non lo è stata. «Se mi chiedete dei sei incontri, sono davvero soddisfatto di tutti i risultati», ha dichiarato Slot. «Sono davvero soddisfatto di cinque partite, per come abbiamo giocato. Ma sono tutt’altro che soddisfatto della prestazione di stasera.» Alla fine, però, è bastato: una vittoria di routine, forse un po’ burocratica, con l’allenatore che ha lamentato la mancanza di intensità. Anche il rigore che ha deciso la gara è stato oggetto di dibattito, decretato dal Var, che ha amplificato una lieve infrazione. […]

«Mi dispiace quasi per loro (il Girona ndr), perché meritano molto di più rispetto ai tre punti che hanno ora», ha detto Slot. «E ogni volta che perdevamo la palla non eravamo abbastanza aggressivi, praticamente ogni volta arrivavano fino alla nostra porta. Abbiamo avuto pochissimo controllo sul gioco, forse il secondo tempo è stato un po’ meglio – cerco di essere positivo.» […]

Il Liverpool aveva più possesso palla, è vero, e ha creato alcune occasioni, come un colpo di testa di Darwin Núñez che è finito di poco fuori. Ma il Girona attaccava con determinazione. Ryan Gravenberch e Andy Robertson hanno bloccato tiri consecutivi di Arnaut Danjuma e Alejandro Francés, prima che un rilancio di Alisson innescasse una ripartenza del Liverpool che si è conclusa con Núñez che ha calciato sui propri piedi. L’uruguaiano è poi stato servito da Salah con un passaggio angolato, ma Gazzaniga ha respinto con il piede destro.

Lo 0-0 è stato mantenuto grazie ai due portieri. Alisson ha chiuso il primo tempo con una parata su Yáser Asprilla e ha aperto il secondo con un altro intervento su Danjuma. A quel punto il Liverpool ha iniziato a prendere il controllo. Tuttavia, se il Girona è stato costretto a ritirarsi verso la propria area, sembrava comunque in grado di reggere l’urto”.

