Napoli, report allenamento: ancora terapie e lavoro in palestra per Ospina

Il report di allenamento del Napoli dopo la seduta mattutina per il Napoli al Training Center:

Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello e riscaldamento su circuito atletico. Di seguito esercitazione di passing drill e seduta tattica a reparti. Successivamente partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro in palestra per Ospina. Lobotka ha svolto lavoro in palestra per un leggero stato influenzale.