Montella: «Se cambi bruscamente allenatore, vuol dire che avevi scelto giocatori non adatti a lui»

Il Corriere dello Sport ospita una lunga intervista a Vincenzo Montella. L’ultima squadra che ha allenato è stata la Fiorentina, che lo ha esonerato un anno e mezzo fa. Dice di essere pronto a rimettersi in gioco.

Sull’esonero da parte della Fiorentina:

Commisso ha speso molto per la squadra, ma la Fiorentina non aveva un obiettivo chiaro.

«Solo che noi non avevamo un obiettivo specifico: che so, il quarto posto. Volevamo creare un’identità e valorizzare i giovani. Le vittorie iniziali avevano illuso qualcuno che la nostra dimensione fosse quella dell’alta classifica. E così dopo un calo, che c’è stato, ha pagato l’allenatore. Un discorso che ci sta. Però un’altra cosa, sempre in generale, vorrei dirla. Se io guidassi una società, se fossi un dirigente, sosterrei l’allenatore finché posso. E in caso di cambio, lo sostituirei con uno che abbia le stesse caratteristiche. Quando invece sterzi bruscamente, significa che avevi scelto giocatori non adatti alle caratteristiche dell’allenatore precedente. Non vale solo per la Fiorentina, ripeto, fanno in tanti così».